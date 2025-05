Pesquisadores já apontam impactos da COP30 para Belém

Outra questão problemática é a realização de obras pouco sustentáveis. Duas grandes vias, a avenida Liberdade e a rua da Marinha estão sendo construídas ou ampliadas para solucionar problemas crônicos de mobilidade na região metropolitana, mas elas avançam sobre áreas verdes protegidas.

"São obras viárias baseadas no ideal do rodoviarismo, incrementando aquilo que a própria COP discute como potencializar das mudanças climáticas", contextualiza. A coordenadora lembra ainda a polêmica, das "eco árvores", que são estruturas artificiais criadas para fazer sombra.

"Isso é o tipo de coisa que, na minha opinião e na opinião do nosso grupo de pesquisa, conflitam com os próprios interesses e com a própria noção de sustentabilidade que está envolvida nos processos ligados à discussão da COP", completa.

Legado

Para debater todas essas questões, o grupo de pesquisa e a UFPA organizaram, no final de abril, o seminário "Tinha uma COP no meio do caminho; nunca esqueceremos desse momento", com a participação de pesquisadores e representantes da sociedade civil.

A analogia com o poema do Carlos Drummond de Andrade "No Meio do Caminho", foi feita por conta da "ideia de legado" que ele contém. "A ideia do 'nunca nos esqueceremos é uma coisa que remete ao legado, uma fórmula discursiva muito recorrente, característica dos megaeventos. Em nome do legado, tudo se faz", ressalta.