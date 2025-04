Governo busca acordo para evitar preços abusivos em hospedagens na COP

Além de garantir a estrutura necessária para a conferência do clima da ONU, que deve reunir 50 mil participantes de todo o mundo na capital paraense, o conjunto de obras foi pensado de forma a deixar um legado para a população local. Com investimentos de R$ 4,5 bilhões que já geraram 5 mil empregos diretos, as obras vão beneficiar indiretamente 900 mil pessoas, de acordo com projeções do governo estadual.

O Parque da Cidade, onde será realizada a COP30, é um exemplo. Com 78% das obras concluídas, o espaço ocupa uma área total de 500 mil metros quadrados onde antes funcionava um aeroporto. É ali que ficarão a blue zone (espaço onde acontecem as negociações oficiais) e a green zone (espaço aberto para a sociedade civil).

Com lagos, quadras esportivas, centros de gastronomia e de economia criativa, o parque já conta com 2.180 árvores, número que deve ultrapassar 2.500 até a conclusão do projeto. Algumas delas, como samaúmas, seringueiras e palmeiras reais, foram transplantadas de outras regiões para que já estejam grandes na inauguração do parque.

Outros destaques incluem a revitalização do Porto Futuro II (83% concluída), os parques lineares com drenagem de canais Nova Doca (74%) e Tamandaré (71%), além da requalificação do centro de eventos Hangar, com 58% de avanço, que será integrado ao Parque da Cidade. A Vila COP30, que terá 405 leitos, está com 20% das obras executadas e será utilizada como centro administrativo do governo após o evento, em substituição a imóveis atualmente alugados.

Na área de saneamento, considerada o maior investimento da COP30, dois canais já foram totalmente revitalizados, o Canal da Timbó e o da Gentil, em áreas que sofriam com constantes alagamentos. "Se não fosse a COP, muitas das obras que estão sendo feitas não aconteceriam", disse o secretário executivo da COP30 em Belém, André Godinho.

*A jornalista viajou a convite do governo do Pará