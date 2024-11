Crise climática e financiamento: o que fica da última conferência do clima

Nos últimos dias, dois eventos globais chamaram a atenção daqueles que acompanham as negociações climáticas: o encontro do G20 no Rio de Janeiro e a COP29 (29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima) no Azerbaijão. Muitas vezes, porém, é difícil acreditar que algo realmente significativo saia desses encontros. Se você compartilha dessa sensação, estamos juntos. Mas, como se trata de manter a aventura humana na Terra, aqui vai uma tentativa de resumão das últimas negociações, com alguns toques de acidez.

Primeiro, a frustração é compreensível. As negociações parecem andar a passos lentos enquanto os efeitos da crise climática se tornam impossíveis de ignorar. A ciência alerta há décadas sobre os perigos do aquecimento global, e, ainda assim, falhamos em agir preventivamente. Não importa se você mora num vilarejo esquecido ou num condomínio de luxo com vista para o mar: o caos climático já te encontrou. Às vezes, ele vem na necessidade de mais um ar condicionado; em outras, arrasta a sua casa pela correnteza.

Escolha sua catástrofe: incêndios, enchentes, furacões, secas. Nenhuma parte do mundo está poupada. Não importa se estamos falando daquele lugar onde ninguém quer passar férias ou do sonho de consumo de muitos: todos estão sentindo os impactos. E, mesmo assim, as respostas globais ainda deixam muito a desejar.