A 200 dias para a COP, Pará diz que obras ficarão prontas a tempo

A blue zone será construída pela ONU em uma estrutura temporária para o evento. Ao final da conferência, uma segunda etapa da obra do governo do Pará será iniciada com conclusão prevista para dezembro de 2026, quando o parque estará totalmente pronto.

Área do Parque da Cidade onde será instalada a blue zone na COP30 Imagem: Patrícia Junqueira/UOL

Com lagos, quadras esportivas, centros de gastronomia e de economia criativa, o parque já conta com 2.180 árvores, número que deve ultrapassar 2.500 até a conclusão do projeto. Algumas delas, como samaúmas, seringueiras e palmeiras reais, foram transplantadas de outras regiões para que já estejam grandes na COP.

Outros destaques incluem a revitalização do Porto Futuro II (83% concluída), os parques lineares com drenagem de canais Nova Doca (74%) e Tamandaré (71%), além da requalificação do centro de eventos Hangar, com 58% de avanço, que será integrado ao Parque da Cidade. A Vila COP30, que terá 405 leitos, está com 20% das obras executadas e será utilizada como centro administrativo do governo após o evento, em substituição a imóveis atualmente alugados.

Na área de saneamento, considerada o maior investimento da COP30, dois canais já foram totalmente revitalizados, o Canal da Timbó e o da Gentil, em áreas que sofriam com constantes alagamentos. "Se não fosse a COP, muitas das obras que estão sendo feitas não aconteceriam", disse o secretário executivo da COP30 em Belém, André Godinho.

Dúvidas sobre a hospedagem

O governo federal formalizou hoje um contrato com a Embratur para garantir 6 mil leitos em navios, como parte da estratégia logística do evento. Além disso, seguem em curso negociações com o setor hoteleiro, imobiliárias e plataformas de hospedagem para definir um teto de preços durante o evento, a fim de evitar abusos que preocupam delegações internacionais e a própria ONU.