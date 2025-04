Brasil escolhe Dan Ioschpe como 'climate champion' da COP30

Ioschpe já liderou o B20, um fórum global de negócios que promove o diálogo entre lideranças corporativas e governamentais no G20 durante a Presidência brasileira do bloco, no ano passado.

"Com a escolha de Dan Ioschpe como Campeão de Alto Nível, a equipe da presidência da COP30 se fortalece de maneira significativa. Assim como demonstrou no G20 durante a presidência brasileira, Ioschpe poderá agora contribuir de forma extraordinária para conjugar as prioridades brasileiras para a COP30 e a ação do setor privado", afirmou Corrêa do Lago.

Ele atualmente preside o conselho de administração da Ioschpe-Maxion, uma fabricante de componentes automotivos baseada em São Paulo, e está no conselho de grandes empresas, como WEG, Marcopolo e Embraer.

*Com informações da Reuters