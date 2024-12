'As casas tremem': a vida na Baía da Traição, onde o mar engole as casas

Além disso, é necessária a restauração dos ecossistemas costeiros, que funcionariam como barreiras naturais contra a erosão.

A implementação de planos de manejo integrado da zona costeira, envolvendo as comunidades locais e promovendo a conscientização ambiental, é essencial para assegurar o uso sustentável dos recursos costeiros.

Celso Augusto Guimarães Santos

Para Santos, o monitoramento contínuo e o planejamento urbano, com restrições para construções próximas à linha de costa, são indispensáveis para proteger a região a longo prazo.

A questão é pensada com obras duras que podem acabar com o ambiente da praia, gerando mais impacto (...). Grande parte das vezes os critérios ambientais não são cumpridos e geram gastos públicos desnecessários. É preciso pensar em uma retirada [da zona urbana das praias] de uma forma planejada e com um reordenamento da orla.

Saulo Vital

Calamidade

Com a aprovação do estado de calamidade, o município poderá buscar apoio emergencial, com pedido de recursos financeiros, para elaborar ações de recuperação das áreas afetadas.