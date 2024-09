'Tudo corrói por baixo': a vida no distrito que vem sendo engolido pelo mar

Não está tão longe e isso nos deixa pensativas. Fica um ponto de interrogação sobre como será o nosso futuro. Tenho duas netas que moram aqui, uma de 3 anos e outra de seis meses, e fico pensando como será para elas.

Fernanda Pires

Problema não é só avanço do mar

A questão de Atafona não se deve exclusivamente ao aumento do nível do mar. Há pelo menos outros dois fatores que contribuem para o cenário: a geografia de Atafona e a diminuição da vazão do Rio Paraíba na foz do Atlântico — tendo esse último sido causado pela construção de barragens.

Já houve processos erosivos semelhantes antes, mas na década de 1950 voltou a acontecer de forma acentuada com causas regionais e globais. A vazão do Rio Paraíba diminuiu por conta de barragem e transposição, trazendo menos água para a foz. Isso diminuiu a força hidráulica do rio e permitiu o avanço do oceano. O rio funciona como uma barreira para o avanço do mar. Globalmente, as ressacas estão mais intensas, e isso aumenta o nível do mar, causando mais erosão em uma região muito plana.

Gilberto Pessanha Ribeiro, doutor em Geografia pela UFF e consultor técnico na CartoGeo

Segundo o pesquisador, cuja família também teve três casas destruídas pela erosão, não há como fazer grandes construções em zonas costeiras de Atafona, porque é questão de tempo até que elas sejam destruídas.

A melhor proposta, para ele, é fazer um planejamento urbano de coexistência da população com a erosão.