Como um físico revolucionou a matriz elétrica do Uruguai

O que ele ofereceu como solução em 2008 foi investir na energia eólica, mudar o modo como o país comprava energia, construir rapidamente as estruturas necessárias e incluir as fontes renováveis no sistema elétrico. Com as hidrelétricas em processo de exaustão, as fontes eólicas seriam o complemento ideal, conta o responsável pela América Latina do Conselho Global de Energia Eólica, Ramón Fiestas.

"Quando as centrais hidrelétricas entram em crise de armazenamento de água, as eólicas assumem. Fenômenos como o El Niño estão ficando cada vez mais frequentes e mais intensos, então era preciso uma aposta para garantir o fornecimento de energia e, ao mesmo tempo, diversificar a matriz com fontes internas, em um balanço natural", diz Fiestas.

Eólica representa 39% da matriz

Uma das inspirações para o plano de Méndez, que fez sua pós-graduação no Rio de Janeiro, foi o Brasil. No começo dos anos 2000, o governo brasileiro começou a organizar leilões nos quais se comprometia a comprar energia gerada pela iniciativa privada. O Uruguai faria o mesmo, mas a tarefa, segundo Ramon, era mais urgente e a mudança precisava ser mais radical. O plano foi fazer um grande leilão para atrair uma quantidade de empresários suficiente para mudar o perfil da matriz em uma só tacada, o que ocorreu em 2011.

"O leilão aumentou a capacidade instalada em 2.000 MW. Em dois anos, a matriz mudou completamente", conta. Em 2023, a energia eólica foi a principal fonte energética do país, com participação de 39% do total, dez pontos percentuais acima da segunda, a hidrelétrica.

Entretanto, como o Uruguai contratou uma grande capacidade instalada e fixou os preços por prazos longos, não conseguiu aproveitar a queda de custos verificada nos últimos anos, o que ainda gera críticas ao plano executado.

Além disso, o custo para gerar eletricidade não é uniforme ao longo do dia. Na reforma que Méndez planejou, o país optou por adotar um sistema de tarifas variáveis. No horário de pico, ela é mais cara, e o consumidor tem alguns planos com diferentes gradações de preços.