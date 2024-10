COP16 precisa acelerar ações de defesa da biodiversidade da Amazônia

Desde o início de 2024, as previsões sazonais já alertavam para condições de seca extrema na Amazônia, com graves impactos para a população local, que depende dos rios para alimentação, transporte e subsistência. Com o nível dos rios em queda, o transporte por barcos, essencial para o acesso a alimentos e medicamentos, foi seriamente comprometido.

Em toda a floresta tropical, os rios recuaram para níveis historicamente baixos. Neste ano, enormes afluentes que alimentam o rio Amazonas atingiram níveis baixos recordes, encalhando balsas e barcos.

O rio Negro, um dos maiores tributários do rio Amazonas, está em níveis recordes de baixa perto de Manaus para esta época do ano. Seus níveis de água caíram cerca de 17 centímetros por dia, de acordo com o Serviço Geológico do Brasil. Os mínimos ocorrem normalmente no final de outubro, mas neste ano aconteceram mais cedo.

O rio Madeira, um importante afluente do Amazonas, caiu para apenas 48 centímetros em Porto Velho, onde a média é de 3,32 metros, quebrando recordes de baixa anteriores.

Blendo Nogueira, agricultor da Vila de Itacuã, localizada na zona rural de Porto Velho, caminha carregando cacho de banana por faixa de areia que se formou no rio Madeira Imagem: Lalo de Almeida - 5.set.20024/Folhapress

No início de outubro, o rio Solimões atingiu o menor nível já registrado para esta época do ano em Tabatinga (AM), deixando comunidades inteiras isoladas e sem acesso à água limpa. Onde antes havia água, vastas extensões de areia ficaram visíveis e balsas e navios ficaram encalhados. Em 4 de outubro, medições indicaram que o rio Solimões havia caído para 254 centímetros abaixo da marca zero do medidor, um recorde.