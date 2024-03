Mudanças climáticas aceleram na Antártida

Essas medições sugerem que a taxa de mudança climática na periferia da Antártida é quatro vezes maior do que a taxa média dos ecossistemas em todo o mundo.

A influência das emissões

Para estimar as consequências da migração para o sul da isoterma zero, calculamos suas tendências em cerca de 20 modelos climáticos. Embora haja alguma variabilidade na mudança da isoterma zero entre os modelos, todos concordam que ela se moverá significativamente em direção ao sul nas próximas décadas.

Os modelos preveem que, nas próximas décadas, a velocidade da isoterma zero rumo ao sul se acelerará independentemente do cenário de emissões. No entanto, o quanto nos deslocaremos para o sul na segunda metade do século 21 dependerá da quantidade de carbono que emitimos.

Se continuarmos com a taxa atual de emissões, a posição da isoterma zero continuará a avançar em uma taxa de aceleração semelhante na segunda metade do século 21. Entretanto, em um cenário de altas emissões, a velocidade da isoterma zero se aceleraria ainda mais e continuaria a se mover para o sul até o final do século.

Impactos na criosfera e nos ecossistemas

Esse avanço da isoterma zero em direção ao sul não permanecerá na atmosfera, mas causará um impacto significativo na criosfera (todos os sistemas de gelo da Antártida) e na biosfera (os seres vivos que nela habitam).