COP16 termina sem acordo sobre financiamento para biodiversidade

O total investido pelos países desenvolvidos, porém, tem sido muito inferior ao prometido, Em 2022, por exemplo, foram cerca de US$ 15 bilhões, 15% da meta, de acordo com a OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

Países rechaçam atual modelo de financiamento

Além disso, os países haviam prometido investir outros US$ 400 milhões para um GBFF (Fundo do Marco Global para a Biodiversidade) criado no ano passado para cumprir as metas da ONU. O GBFF está dentro da estrutura do GEF (Fundo Global para o Meio Ambiente), lançado em 1991 para apoiar a proteção do meio ambiente em todo o mundo, e é vinculado ao Banco Mundial.

Mas o modelo de governança do GEF é criticado pelos países em desenvolvimento, pois dá maior poder às nações ricas na tomada de decisão e é considerado pouco transparente na prestação de contas dos valores investidos.

Por isso, a Colômbia ofereceu um texto preliminar propondo a criação de um fundo dedicado à biodiversidade, que foi rejeitado pela União Europeia, Suíça e Japão.

"Nós fomos muito claros que não aceitamos criar um novo fundo", disse o representante da União Europeia. "Novo fundo não significa novo financiamento. É difícil explicar para nosso cidadãos a quantidade de fundos associados e o fardo administrativo relacionado a isso. Os cidadãos são os pagadores de impostos, a fonte para financiarmos", completou.