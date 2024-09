Área queimada no Brasil cresce 149% em agosto

Dos 5,65 milhões de hectares queimados no período, 24% se referem a pastagens, enquanto 65% da extensão afetada pelas chamas contemplam vegetação nativa. O Cerrado foi o bioma com a maior área queimada em agosto de 2024, com 2,4 milhões de hectares, ou 43% do total. "Agosto trouxe um cenário alarmante para o Cerrado, com um aumento expressivo da área queimada, a maior nos últimos seis anos" detalha Vera Arruda, pesquisadora no Ipam (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) e coordenadora técnica do Monitor do Fogo.

Com 2 milhões de hectares queimados, a Amazônia vem em seguida. "A combinação de atividades humanas e condições climáticas desfavoráveis, como a seca, está intensificando a ocorrência de incêndios, especialmente em áreas de pastagem e vegetação nativa", detalha Ane Alencar, diretora de ciências do Ipam e coordenadora do MapBiomas Fogo.

Apenas São Paulo, estado que registrou uma onda de incêndios em plantações em agosto, teve um aumento de 2.510% na área queimada em relação à média para o mês nos últimos seis anos, com 370 mil hectares.

"Grande parte dos incêndios observados em São Paulo teve início em áreas agrícolas, principalmente nas plantações de cana-de-açúcar, que foram as áreas mais afetadas do estado", comentou Natália Crusco, coordenadora técnica da equipe da Mata Atlântica do MapBiomas.

Acumulado do ano

Desde janeiro de 2024, a área queimada no Brasil totaliza 11,39 milhões de hectares, crescimento de 116% na comparação com igual período do ano passado. Desse total, 70% correspondem a vegetações nativas.