Incêndio pode criar clima próprio, com 'tornado de fogo' e cinza flamejante

Clima criado pelo fogo não é tão raro

Os meteorologistas reconheceram a capacidade dos incêndios de criar tempestades no final da década de 1990. Mas foi somente com o lançamento dos satélites da série GOES-R em 2017 que os cientistas tiveram as imagens de alta resolução necessárias para ver que o clima induzido por incêndios é de fato comum.

Hoje, esses satélites podem alertar os bombeiros sobre um novo incêndio mesmo antes das chamadas telefônicas de emergência. Isso é importante, pois há uma tendência de aumento no número, tamanho e frequência dos incêndios florestais nos Estados Unidos.

Meteorologistas reconheceram a capacidade dos incêndios de criar tempestades no final da década de 1990 Imagem: David SWANSON / AFP

Mudanças climáticas e mais risco de incêndio

As ondas de calor e o risco de seca têm aumentado na América do Norte, com a elevação das temperaturas globais deixando com mais frequência paisagens secas e florestas prontas para queimar. E os experimentos com modelos climáticos indicam que as mudanças climáticas causadas pela Humanidade continuarão a aumentar esse risco.