Incêndios em São Paulo aumentam 10 vezes em um ano

Ainda de acordo com o grupo, as queimadas no Pantanal estão 40% mais intensas devido à ação criminosa, agravada por quatro décadas de redução constante nas chuvas. As mudanças climáticas estão fazendo as chuvas médias anuais diminuirem de maneira contínua há mais de 40 anos no bioma.

As secas excepcionais têm se tornado cada vez mais severas e frequentes, e quase três quintos do território brasileiro estão progressivamente mais secos.

Historicamente, incêndios florestais eram eventos raros, causados por secas extremas e raios. A vegetação era mais resistente ao fogo. No entanto, em tempos de emergência climática, as queimadas são mais frequentes e destrutivas, com mais de 90% dos focos sendo causados por ação humana.

Na Amazônia, o risco de incêndios extremos, exacerbado pela mudança climática e o uso inadequado da terra, aumentou entre 20 e 28 vezes. O aquecimento global e o desmatamento têm prolongado a estação seca, intensificado o déficit de umidade nas plantas e elevado a mortalidade das árvores.

De acordo com o Inpe, cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, ou 60% do território brasileiro, foram afetados pela fumaça dos incêndios na Amazônia e em outras regiões brasileiras, que também atingiu países vizinhos como Uruguai e Argentina. A cidade de São Paulo registrou a pior qualidade de ar no planeta nesta segunda-feira (9).

Com secas cada vez mais severas e frequentes, biomas inteiros estão à mercê do fogo. Sem ações imediatas para mitigar esses impactos, a tendência é que a destruição continue a se intensificar.