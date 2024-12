A quinta rodada de negociações sobre o tratado global dos plásticos deveria ter sido a última, porém, divergências entre os países impediram a conclusão do acordo - adiado para 2025, quando acontecerá o INC-5.2. Entre os impasses estão temas cruciais, como a redução da produção de plásticos e químicos nocivos e o estabelecimento de um mecanismo de financiamento para apoiar países em desenvolvimento na transição para práticas mais sustentáveis.

Enquanto no E-Prix a inovação e a energia limpa ganhavam destaque, sinalizando a possibilidade de se apostar em mudanças e novas frentes, no INC-5, países produtores de petróleo, como Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia, freavam as negociações para um acordo tão urgente e necessário. Esse bloco segue resistindo a restrições ou proibições na produção de plásticos, conduzindo o tratado para questões posteriores à geração dos resíduos, como o seu gerenciamento. Ou seja, priorizando meios de remediar os danos em vez de atacar a raiz do problema: a produção excessiva de plásticos.

Ainda assim, a corrida pelo tratado está longe de ser decidida. Mais de 100 países, incluindo o Brasil, seguem firmes em prol de medidas mais ambiciosas, como limites globais à produção de plásticos e a eliminação progressiva de materiais problemáticos. Este bloco majoritário conta com representantes da América Latina, União Europeia e África, todos defendendo um acordo robusto e eficaz.

.Fiquei especialmente aliviado ao ver o Brasil entre esses países. Durante as negociações, uma reportagem da agência Pública revelou tensões dentro da delegação brasileira — uma das maiores no INC-5. Contudo, o país manteve sua posição e, segundo parceiros da Voz dos Oceanos, destacou-se ao incluir nos debates os impactos dos plásticos na saúde humana.

O desafio é imenso, mas o tratado global dos plásticos é fundamental para a saúde dos oceanos, do planeta e da humanidade. A resolução aprovada pela Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente em 2022 foi o primeiro passo rumo a um acordo juridicamente vinculante sobre a poluição por plásticos. Quando finalizado, esse tratado será um marco na luta contra a poluição que sufoca nossos mares.

Obstáculos como os enfrentados no INC-5 são inevitáveis, mas reconhecemos a crescente vontade política de combater a crise do plástico. Como no automobilismo, que mantém categorias tradicionais, mas avança em pistas sustentáveis como a Fórmula E, precisamos de persistência, estratégia e resiliência para transformar o cenário. Não puxamos o freio. Pelo contrário: aceleramos em direção à mudança.