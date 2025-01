A vida presta! Mas é preciso fazer acontecer

Sejam bem-vindos novamente a bordo de nossa expedição, em especial, à parada na Austrália -- quase um "pit stop" para reabastecer o veleiro sustentável Kat com frutas e outros itens antes de seguirmos rumo à Indonésia.



As mudanças climáticas estão castigando a Austrália com temperaturas extremas e muitos incêndios. Nesse contexto, chegamos à Thursday Island, onde tivemos a oportunidade de conhecer uma pequena mas vitoriosa comunidade com menos de 3 mil habitantes.O local foi palco de um marco histórico: o primeiro caso de Justiça Climática do mundo reconhecido pela ONU.



Em 2019, um grupo de nativos das ilhas do Estreito de Torres, incluindo Thursday Island (um território tão pequeno, que caminhamos por metade da ilha em apenas 40 minutos), apresentou uma queixa ao Comitê de Direitos Humanos da ONU.

Eles alegaram que a inércia do governo australiano diante das mudanças climáticas violava seus direitos humanos, já que o aumento do nível do mar e os eventos climáticos extremos estavam destruindo suas terras ancestrais, ameaçando seus lares, tradições e meios de subsistência.



Três anos depois, em 2022, o Comitê reconheceu a violação e instruiu o governo australiano a compensar as comunidades afetadas e a adotar medidas concretas para protegê-las.



E nós viemos justamente para cá.



Embora ações tenham sido iniciadas, como a construção de quebra-mares, elas ainda são insuficientes. Os moradores continuam lutando por uma implementação mais ampla, eficaz e urgente de medidas, que incluem infraestrutura, mitigação climática e compensações pelas perdas já sofridas.



Não é surpreendente que um lugar tão pequeno e remoto tenha conseguido abrir um precedente tão significativo? Estar aqui, com a Voz dos Oceanos, ao lado dessas vozes tão resilientes e poderosas, é emocionante e inspirador.

Em tempo: há poucos dias, fui atravessada por uma onda imensa de orgulho e alegria. Como mãe de um cineasta, nosso David, "personagem" do longa "Pequeno Segredo", sócia de uma produtora e uma mulher apaixonada pelo audiovisual, estou em êxtase com as indicações de Fernanda Torres e do filme "Ainda Estou Aqui" ao Oscar.



Estamos a muitas milhas do Brasil, mas a distância física parece inexistente -- assim como o fuso horário. A bordo, celebramos esse momento junto às equipes da Voz dos Oceanos e da Schurmann Filmes, além de familiares e amigos.



Lembro da emoção que senti quando "Pequeno Segredo" foi selecionado para representar o Brasil e do desafio que é enfrentar uma campanha tão competitiva. Mas desta vez fui -- ou fomos todos? -- surpreendida: uma indicação também na categoria principal, Melhor Filme! É sensacional.