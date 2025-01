Vinte dias no oceano: navegando da Nova Zelândia à Austrália

Além dos desafios do mar, enfrentamos mudanças bruscas de temperatura. O frio intenso do início deu lugar a um calor escaldante a partir da época do Natal. As temperaturas estão extremas. Várias regiões na Austrália estão em alerta máximo por causa do calor. O ano de 2024 foi o segundo mais quente da história do país. Isso é alarmante e preocupante.

No veleiro Kat, além dos toldos, improvisamos outras proteções ao sol com toalhas e capas de vela, criando áreas extras de sombra a bordo. À noite, embora mais fresco, o calor intenso persiste. Ainda assim, resgatamos uma tradição: assistimos juntos ao pôr do sol todos os dias. É sempre um espetáculo, que não queremos perder.

Depois de mais de um ano longe da navegação, estamos recuperando o ritmo. E, quando você estiver lendo esse texto, provavelmente já estaremos navegando rumo à Indonésia ou até concluído as mais 700 milhas até lá.

Escolhemos a Indonésia porque está fora da zona de ciclones do Pacífico Sul, cuja temporada vai de novembro a abril. Ainda assim, os riscos existem, especialmente em tempos de mudanças climáticas. Seguimos atentos, com segurança e comprometidos com nossa missão, que nos orgulha e nos une ainda mais a você.

Por isso, sinta-se sempre muito confortável a bordo da Voz dos Oceanos!

Bons ventos para todos nós!