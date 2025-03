Paraíso ameaçado contrasta poluição plástica e resiliência ambiental

Navegar com a Voz dos Oceanos é testemunhar a grande invasão de plásticos e microplásticos que sufocam nosso planeta Água. Mas também é renovar a esperança por um futuro melhor, conhecendo pessoas e projetos dedicados a reverter esse cenário.

Ainda impactados pelo contraste dos resíduos e a beleza paradisíaca de Kri, seguimos para Arborek - uma pequena ilha conhecida por sua comunidade acolhedora e seu forte envolvimento com a conservação marinha. Charmosa, Arborek tem casinhas de madeira coloridas, caminhos de areia branca e crianças sorridentes que correm para cumprimentar os visitantes.

Destino famoso para mergulhadores, a ilha abriga o Barefoot Conservation Project, que atua em parceria com o governo de Raja Ampat e as comunidades locais para proteger os recifes de corais. A iniciativa realiza pesquisas subaquáticas, alimenta um banco de dados com identificação de arraias-manta - já são mais de 350 catalogadas -; monitora estrelas-do-mar, conduz programas de educação ambiental, e incentiva o empreendedorismo sustentável. Além disso, desenvolve projetos sociais para a redução da pobreza e a melhoria da qualidade de vida em comunidades locais.

Voz dos Oceanos visitou o Barefoot Conservation Project Imagem: Divulgação

Em 2022, iniciaram o monitoramento e o replantio de corais. Porém, em novembro e dezembro do ano passado, testemunharam o início do evento de branqueamento em massa. A equipe do projeto acredita que essa tenha sido a primeira vez desse tipo de episódio em Raja Ampat. Diante de tão preocupante evento, o Barefoot Conservation lamenta a paralisação temporária do "plantio" de corais devido à falta de recursos para sustentar todas as frentes de atuação.

Em meio às dificuldades financeiras, o projeto sobrevive graças à resiliência de seus líderes e voluntários - até mesmo internacionais - que levam adiante outras ações importantes, entre elas, a conscientização das comunidades locais e de turistas. Isso se torna essencial, pois o crescimento do turismo na região tem levado a um aumento significativo na quantidade de resíduos plásticos. Para compreender melhor o impacto humano no branqueamento dos corais, o projeto vem analisando como sistemas de esgoto, gestão de resíduos e lixo no mar estão afetando a saúde do recife.