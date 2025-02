Selamat datang (bem-vindos) à Indonésia

Chegamos à Indonésia pela Ilha de Tual, o primeiro porto para quem veleja vindo do Estreito de Torres. Aqui, enfrentamos temperaturas extremas, um calor fora do normal que a ciência acaba de confirmar. Segundo o Observatório Copernicus, da União Europeia, estabelecemos um novo recorde - e isso não é motivo de comemoração. Janeiro de 2025 entra para a história como o mês mais quente já registrado no mundo.

No entanto, o calor humano da Indonésia nos encanta. Vibramos com tanta energia positiva ao nosso redor. Acolhedores, todos nos cumprimentavam e abriam sorrisos incríveis ao descobrirem que somos brasileiros. A paixão pelo futebol é evidente, gerando uma admiração especial pelo Brasil. Desde os meus 7 anos, quando embarquei em nossa primeira volta ao mundo, percebo como o futebol nos conecta amigavelmente com diferentes comunidades pelo planeta.

Depois de alguns dias em Tual, seguimos para a Papua Ocidental, província da Indonésia na segunda maior ilha do mundo, a Nova Guiné. No final da tarde, avistamos algo incomum no horizonte, onde o sol havia acabado de se por. Rapidamente, identificamos o C/2024 G3 (ATLAS) - o cometa que promete ser o mais brilhante de 2025. Que visão espetacular! Por cerca de 30 minutos, acompanhamos sua trajetória enquanto navegávamos, observando seu rastro luminoso no céu.