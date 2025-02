Mergulho em paraíso intocado reforça urgência da luta pelos oceanos

Milhares de águas-vivas habitam esse "santuário", flutuando serenamente na água. Sem fazer movimentos bruscos, flutuarmos calmamente. Parecia que as águas-vivas nos "percebiam" e até se aproximavam, como se estivessem nos saudando. É uma sensação única, como se elas quisessem nos dar um "beijinho".

Apesar de sua aparência simples, as águas-vivas são criaturas incrivelmente fascinantes. Sem cérebro, sangue ou coração, elas possuem um sistema nervoso descentralizado, o que lhes permite detectar mudanças no ambiente, como variações de luz, temperatura e a presença de presas. São seres extremamente sensíveis ao que ocorre ao seu redor.

Existindo há mais de 500 milhões de anos, muito antes dos dinossauros, as águas-vivas são um milagre da natureza. Uma espécie, a Turritopsis dohrnii, é ainda mais surpreendente: ela possui a habilidade única de reverter ao estágio juvenil após atingir a maturidade - um processo chamado transdiferenciação, o que a torna biologicamente imortal em condições ideais.

Tudo seria perfeito, mas... resíduos também estão por aqui. Se lá do alto a beleza nos inspira, aqui, da água, a invasão plástica reforça ainda mais a urgência do nosso propósito. Voltamos a bordo com mais gana em restaurar e preservar a saúde e a beleza do nosso planeta Água, mantendo nossa esperança numa onda de mudança.

Durante nossa estadia, tivemos a visita de pescadores locais, que nos ofereceram peixe fresco. Conversamos um pouco e aproveitamos o encontro para perguntar se tinham frutas à venda, já que nosso estoque estava quase no fim. No dia seguinte, voltaram com bananas, mamões, pepinos, chuchu - uma feira flutuante e... sem saquinhos plásticos!

Nossa missão é coletiva e transformadora. Um legado da Voz dos Oceanos e de todos nós para as futuras gerações.