Geração que herdará este mundo já está engajada na proteção dos oceanos

Concluir a jornada entre Santa Catarina e Rio de Janeiro aportando, literalmente, no G20 Brasil foi intenso, histórico, emocionante. Carioca da gema, tenho uma conexão naturalmente especial com a cidade. Mas retornar ao Rio é sempre surpreendente. Se, na primeira fase da nossa expedição marítima, me emocionei com o Cristo Redentor "acolhendo" nossa Voz dos Oceanos com uma projeção linda, dessa vez vibrei ao ver nossa embarcação ancorada no Museu do Amanhã, outro cartão postal da cidade, que integrava a imensa área dedicada às atividades do G20 Social.



Junto a parceiros e ambientalistas, conseguimos incluir a Voz dos Oceanos no documento final do G20 Social. Além disso, entregamos ao Ministério do Meio Ambiente nosso manifesto coletivo "Ecoando Vozes" com 60 metros de pura mobilização. Dessa forma, buscamos levar para a Cúpula dos Líderes um olhar urgente e necessário para o nosso planeta água. Encontramos ministros, acadêmicos, ativistas, povos originários e representantes de uma sociedade diversa e inspiradora -- de pessoas "anônimas" a celebridades, como o DJ Alok. Todos vibrando na mesma sintonia, unidos pelo sonho de um futuro sustentável.



Entre os encontros marcantes, para mim, que sou educadora, destacaram-se os momentos a bordo com estudantes e professores das redes municipal e estadual de ensino. Se o que está em discussão é o futuro do planeta, a geração que herdará este mundo já está atenta e engajada.

Prova disso foi a participação do Kids20, um grupo de jovens repórteres de escolas públicas, que, durante o ano, acompanhou os bastidores do G20 Brasil. Recebemos três grupos incríveis: o Imprensa Teen Azanha, da EMEF Professor José Mário Pires Azanha (São Paulo); a Escola Municipal Anísio Teixeira, vinculada ao projeto ANDAR da MultiRio (Rio de Janeiro); e o Ciep 218 Ministro Hermes Lima Intercultural Brasil-Turquia (Duque de Caxias). Cada um deles trouxe um entusiasmo contagiante e reflexões que reforçam o poder transformador da juventude.



E notamos a determinação que os levou até o G20 e até a Voz dos Oceanos. Os estudantes Bianca Fernandes e Vinícius Ribeiro, ao lado das professoras Erika Monfardini e Danielle Ramos, da Imprensa Teen Azanha, da EMEF Professor José Mário Pires Azanha, por exemplo, recorreram à Vakinha online para viabilizar a viagem de São Paulo ao Rio, hospedagem e demais custos. Responsáveis também pelo projeto "Vozes Negras", além do nosso papo a bordo e da cobertura do G20 Social e do CRIA G20, eles participaram da coletiva de imprensa com o secretário geral da ONU, António Guterres, colocando questões sobre desigualdade econômica, tiveram contato direto com representantes da África do Sul - país sede do próximo G20 - e estiveram ao lado de toda a imprensa nacional e internacional na restrita cobertura da Cúpula dos Líderes.



Da própria cidade do Rio de Janeiro, recebemos a Daphyne Cristina Constantino De Lima e a Geovanna Carvalho da Paixão, alunas da Escola Municipal Anísio Teixeira, que faz parte da Andar - um projeto da MultiRio, que busca desenvolver competências fundamentais da Cultura Digital. Ao lado de seu professor Marcelo Santana de Oliveira, do gerente do Andar, Fábio Mendonça, e do diretor de Mídia e Educação na MultiRio, Mauricio Ciaravolo Martins, elas estiveram a bordo, conversaram com a gente, conheceram melhor nossa iniciativa e levaram a Voz dos Oceanos para o canal "Papo Reto na Escola".



De Duque de Caxias, veio um grupo maior, formado por jovens repórteres, mas também pela turma que desenvolveu a Margô, uma embarcação sustentável movida a energia solar. Alunos do Ciep 218 Ministro Hermes Lima Intercultural Brasil-Turquia, Ághata Cristina Pinheiro de Sousa, Cecília Menegate Almeida da Silva, Fernanda Martins da Silva, Gabriely Guerra Silva Sousa, Hugo Monsueto de Oliveira, Julia Siqueira da Silva, Juliana Pérez Castro de Assis, Ketlly Nascimento do Carmo, Laura Martins da Silva, Ludmila Marinho Santos, Marcos Aurélio Pereira da Silva, Pedro Henrique Barros de Almeida, Rafaela Gleice da Silva Romualdo, Samuel Gomes de Lima Oliveira e Victor Hugo Guerra Nascimento concluíram a visita dizendo que tiveram uma "aula especial a bordo". Mas nesse encontro (e nos anteriores), tivemos uma troca muito bacana, uma conexão incrível de gerações.

Com os estudantes do Ciep 218 Ministro Hermes Lima Intercultural Brasil-Turquia, por exemplo, fomos além da comunicação, da produção de conteúdos potentes para mais conscientização e maior engajamento da juventude brasileira. Encontramos um grupo atento à urgência de medidas importantes para os oceanos, o combate às emergências climáticas e o futuro do planeta.