G20 Social entrega manifesto em defesa do oceano para autoridades mundiais

Ao assumir a 19ª reunião da Cúpula de Líderes do G20, o Brasil inovou com a criação do G20 Social. Se antes o fórum internacional se restringia às lideranças das 19 maiores economias do mundo, junto com a União Europeia e a União Africana, aqui, criaram-se dinâmicas, eventos e espaços para incluir a sociedade civil nos debates de temas importantes, buscando levar esse clamor social para os "donos do poder". Já que os líderes mundiais aceitaram escutar os apelos populares, então, nossa Voz dos Oceanos navegou de Santa Catarina ao Rio de Janeiro, reunindo diversas vozes para ecoarem um grito sufocado: o pedido de socorro do nosso oceano.

No dia 10 de setembro, zarpamos de Florianópolis dando início à segunda etapa de nossa expedição marítima pelo Brasil e pelo mundo. De lá, passamos por Itajaí, Balneário Camboriú, São Francisco do Sul, Paranaguá, Ilha do Mel, Santos, Guarujá, Ilhabela, Ubatuba, Paraty, Angra dos Reis/Porto Frade, Ilha Grande... até chegar, em 12 de novembro, na cidade sede do G20 Brasil, o Rio de Janeiro. Nessa jornada, demos continuidade à missão de conectar a Voz dos Oceanos com estudantes, ambientalistas, educadores, líderes e voluntários de projetos socioambientais, quilombolas, cientistas, povos originários... Pessoas tão diversas, mas que têm um mesmo propósito: minimizar os impactos da humanidade no planeta Água.

Vozes potentes e ativas que compartilhamos, por diversos canais, para inspirar e motivar outras vozes e, assim, impulsionar esse coro transformador - pois acreditamos no poder do coletivo, dessa onda crescente capaz de reverter o cenário alarmante dos oceanos e do mundo assolado pelas mudanças climáticas. Porém, ao navegar rumo ao G20 e à primeira versão do G20 Social, decidimos levar esse coro em defesa dos oceanos para as autoridades reunidas no Rio de Janeiro. Por onde passamos, de Santa Catarina ao Rio de Janeiro, a cada encontro numa escola, cooperativa de reciclagem, comunidade, ONG ou recebendo a bordo da embarcação, a Voz dos Oceanos coletava mensagens que iam formando um manifesto coletivo. Até mesmo em eventos que equipe de terra ia, a sociedade civil teve a oportunidade de somar e defender seus desejos para um futuro mais sustentável.