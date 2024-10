Crianças e jovens engajados renovam nossa esperança no futuro dos oceanos

Mesmo estudando o tema profundamente e reconhecendo o quão grave é o cenário, não perde o brilho nos olhos e a convicção de que é possível transformar a realidade e construir um futuro melhor. Quando penso que desenvolvemos a Voz dos Oceanos para deixar um legado para essa e as futuras gerações e me deparo com essa galera, sinto o calorzinho no peito potencializando a esperança e reforçando uma certeza: eles merecem esse Planeta Água que desejamos para eles!

A convite da Tatiana e do Alcides, também velejadores e que, desde 2011, vivem a bordo do seu Ocean Eyes, fui com nossa tripulação na UME João Papa Sobrinho, em Santos. À frente do projeto de cultura oceânica "Oceano Vivo na Escola", os dois mobilizaram cerca de 100 crianças, que nos entregaram desenhos para serem levados junto com o nosso pergaminho coletivo para o G20 no Rio. E é claro que abrimos nosso "Ecoando Vozes" para receber mais mensagens dos alunos e professores presentes.

Mas, quando cheguei lá, fiquei ainda mais feliz. Além de receber os lindos trabalhos, participamos da reinauguração do "Cantinho do Oceano", um espaço dessa escola municipal especialmente dedicado ao ensino da Cultura Oceânica. O evento também celebrou a "nova sala de aula entregue ao Projeto Embaixadores do Século 21, que permitirá o desenvolvimento de importantes atividades e projetos voltados à preservação dos oceanos".

Teve poesia, música, desfile com roupas feitas de resíduos... Eu, uma educadora, me senti realizada ao estar ali, ao lado de colegas tão dedicados e comprometidos, como o professor Renato, e de estudantes entusiasmados e encantados com a cultura oceânica. Por todo o país, temos muitos cantinhos especiais dedicados à Educação Ambiental e me orgulho de nossa Voz dos Oceanos fazer parte de muitos, como nas sete escolas públicas (estaduais e municipais) do Guarujá, onde fizemos um lindo trabalho ao lado do Instituto Supereco.

Para detalhar um pouco mais sobre o espetáculo, recorri às suas criadoras que explicam: "'Entre Águas' é uma experiência imersiva que nos leva a uma jornada em nossas emoções, navegando por sensações e atitudes que impactam nossas próprias vidas, e as águas que deságuam nos oceanos. Assim como as marés refletem as fases da lua, o modo como nos relacionamos com as nossas águas, internas e externas, refletem os nossos próprios ciclos. Nossa consciência pulsa entre as águas do nosso próprio corpo, nossa primeira casa, e do nosso planeta, dando uma nova camada de significado à analogia entre as águas internas e as águas oceânicas. (...) O espetáculo 'Entre Águas' é o fluir de uma poética das águas; um mergulho nessa dimensão mais profunda da relação entre as nossas águas e o impacto que causamos no planeta e em nós mesmos".