'Faça terapia': conselho de Michael, do Flamengo, é um golaço

"Eu tive depressão, sofri muito com isso. Na época, eu estava no hotel e quis me suicidar. Me veio pensamentos ruins e eu queria saber como era me jogar do prédio. Então, eu gritei por socorro", contou ao Canal Barbaridade na época.

Eleito jogador revelação do Campeonato Brasileiro em 2020, Michael foi contratado pelo clube carioca por quase R$ 35 milhões. Tudo parecia um sonho: trabalhar numa das cidades mais famosas do mundo, em um clube gigantesco, com uma torcida que é maior que a população da maioria dos países. Fazer aquilo que ama fazer. Sonho era mesmo, mas a realidade é a realidade. E lá estava ele, lidando com um furacão para dentro de si mesmo.

"Não tenho vergonha de falar isso porque depressão quase todo mundo tem, mas ninguém quer assumir. Orgulho não serve para nada, só serve para nos matar", seguiu na mesma entrevista ao Canal Barbaridade. Quatro anos depois, e Michael voltou ao assunto, na quarta-feira (15). Em outro momento da vida. Por isso, a gente sabe o quanto cuidar da saúde mental foi divisor de águas para ele.

"Em 30 dias, eu perdi duas pessoas. Minha mãe e minha avó. Não estava bem mentalmente. Pedi ao clube para sair, eles não deixaram. Me apoiaram para eu cuidar de mim", revelou nesta semana.

Antes de voltar ao Flamengo em agosto de 2024, Michael trabalhava em um clube da Arábia Saudita. Longe de casa, da maioria das amizades, teve que lidar com essas perdas, com o luto. Soube identificar bem mais rapidamente o que acontecia dentro dele. O psiquiatra e a psicóloga foram essenciais neste momento, ele contou. Para viver o momento que vive agora: fazendo planos, se sentindo feliz. Se sentindo bem.

Uma pessoa pública, inspiração e referência para tantas crianças e adolescentes que acreditam em cada vírgula da sua existência, falar abertamente sobre depressão e saúde mental é importante demais. Obrigado por isso, Michael.