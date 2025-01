Por que jogadores brasileiros permanecem em campo em casos de racismo?

Se tem uma coisa que quem está sentado no poder tem medo é de perder o lugar na cadeira. Uma propaganda negativa ajuda um bocado nisso, e disso a gente sabe.

Marcelo Carvalho é do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Uma proposta importante que busca há alguns anos convidar todo mundo que se relaciona com o negócio futebol no Brasil a se juntar na luta contra o que aconteceu ao Léo.

"A gente tem tudo para punir quem comete esse crime. Mas quando cai na justiça, não acontece. Estamos vendo vários casos de racismo fora do futebol em que o judiciário está absolvendo os acusados", destaca Marcelo. "Isso dá a certeza de que nada vai acontecer, a sensação de impunidade", diz.

O Observatório faz um trabalho em muitas frentes. Com jogadores, clubes, federações. Patrocinadores. Solta anualmente um estudo detalhando os casos de racismo no futebol brasileiro, por todo país. E o que aconteceu com eles, depois que deixam de ser notícia nos jornais.

Para Marcelo, "precisamos fazer com que a sociedade entenda a gravidade do racismo". E que as pessoas, todas elas, estejam comprometidas em lutar contra este crime.

Estamos ainda nesse degrau. Essa conversa é sobre todo mundo, é com todo mundo. O caminho é longo. Coisas como todo mundo abandonar o campo em um jogo? Parecem distantes no horizonte. Mas é preciso continuar falando do assunto. Não existe outra opção.