SP 471 anos: a cidade vista pelas lentes da periferia

São Paulo é um caleidoscópio: aparece diferente para cada pessoa. Encostada na porta do metrô, já no fim da tarde e com ele cheio, a Ana Dindara me respondeu assim, um dia desses: "O que eu mais vejo aqui é gente chorando nas ruas". Eu fiz um esforço para lembrar se aquilo aparecia para mim, e lembrei: ontem tinha mesmo uma pessoa chorando, na calçada do metrô Paraíso. Será por quê? Dindara é de João Pessoa, tinha acabado de chegar.

A gente vai vivendo e vendo umas coisas, daí que um dia elas viram paisagem. Por omissão ou por autoproteção. A gente nem percebe. Aniversariante do dia, a cidade de São Paulo completa hoje 471 anos. Qual será a história que contaremos sobre ela aos 500 anos?

Durante boa parte da minha vida, São Paulo foi: prédios enormes cheios de terno e paletó pra lá e pra cá; o motorista de um carrão que entra em câmera lenta num casarão branco, na novela das nove. E aquele amontoado de estereótipos por segundo nos programas-tribunais de fins de tarde. Pra minha sorte, eu não acreditei em tudo que me contaram sobre nós mesmos e os nossos bairros. Essa cidade é maior que isso, maior que esses. Não teria conseguido sem eles.