Clarissa Borges: bordar memórias transforma dor em arte e denúncia

"Meu trabalho era escutar aquelas pessoas, em sua maioria, mulheres. Suas vidas se transformaram quando precisaram sair de suas casas e ir para um lugar novo. Um lugar em que elas não tinham vínculos afetivos, nem memórias". Longe 23 quilômetros do centro de Campinas, o residencial passou a ser a nova casa de mais de 2300 famílias. Sem muitas linhas de ônibus, longe de tudo que precisavam. As moradias do residencial foram entregues entre 2013 e 2014.

Já no mestrado, Clarissa fez entrevistas com aquelas mulheres que havia conhecido lá atrás. De quem nunca mais se desconectou. Decidiu bordar as frases que anotou daquelas conversas, e anotou muitas. E foi assim que nasceu a sua coleção que celebra as mulheres e memórias do Jardim Bassoli. Para ela, esse é um dos poderes do bordado. O de esticar o tempo e a lembrança, de não deixar quem mais precisa ser lembrado pelo caminho. No último parágrafo da dissertação, registrou assim:

"Das muitas alegrias que esse período de intensa convivência me trouxe, há o reencontro com o bordado e a possibilidade de usar essa paixão também como ferramenta de conexão (comigo e com outras pessoas) e de luta. Este projeto de pesquisa teve outros frutos materiais além da dissertação. Produzi três bordados a partir de imagens do Jardim Bassoli, fotografias de atividades realizadas no residencial, durante o projeto Escola de Transformação e pelo Coletivo Bassoli dos Nossos Sonhos. Junto às imagens, inseri trechos de depoimentos coletados durante as entrevistas."

Clarissa bordou as frases que ouviu de mulheres no Residencial Jardim Bassoli Imagem: Arquivo pessoal

Gostou tanto do resultado que repetiu a dose algumas vezes depois daquele momento. Em uma delas, na Vila Margarida, em São Vicente, na Baixada Santista, abriu uma roda com mulheres da região. Na atividade, cada uma contou sua história e bordou algo significativo. Alguns usavam desenhos prontos, mas sempre escolhendo alguma coisa com sentido muito pessoal. Muitas crianças participaram. Clarissa lembra que foi emocionante, que foi importante demais.

"Um menininho se sentou do lado da mãe e pediu para participar. O bordado tem essa conexão intergeracional: interessa a quem já sabe costurar e a crianças curiosas para aprender", conta Clarissa, quase terminando. Faltava isso aqui: