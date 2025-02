Escola sem aula, futebol sem jogo: a crise do clima no nosso dia a dia

Foi o calor absurdo que levou o Flamengo e o Botafogo a cancelarem uma partida que aconteceria na tarde de hoje (19), pela Copa Rio Feminina. Ao longo da semana, os termômetros do Rio de Janeiro chegaram a marcar 44 graus em algumas regiões. A prefeitura abriu 58 pontos de hidratação e abrigo. Entre a negação de alguns e o lenga-lenga de governos, a nossa vida tem mudado radicalmente.

Mangaratiba, na Costa Verde, e Barra Mansa, no sul do estado, anunciaram que os horários de escolas e creches foram reduzidos até a sexta-feira. Há poucos meses, o Rio Negro teve o menor índice de água no Porto de Manaus desde 1902.

Na semana passada, a volta às aulas de mais de 700 mil estudantes do Rio Grande do Sul aconteceu depois do planejado, também por conta do calor extremo. A mesma região sul do país agora recebe alertas de tempestades, com ventos de até 100 km/h.