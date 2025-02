Recorde de salas de cinema mostra impacto das políticas públicas do Brasil

"Antes, durante e depois da pandemia (até janeiro passado) vivemos um dos períodos mais difíceis deste país, com retrocessos e desmontes que impactaram diretamente na cultura e no audiovisual, fazendo com que toda a indústria entrasse em crise", detalha Anna. Para se ter uma ideia, a pandemia e os seus desdobramentos cortaram as salas de exibição pela metade: de 3.507 em 2019 para 1.860 em 2020. É sobre a arte como arte, sim, mas não só.

Quem espera subir os créditos no final de um filme já sabe disso: aquelas duas horas quase mágicas no cinema são resultado do trabalho de muita gente. Se acha que não, tente contar quantos nomes sobem a tela. Então, é assim: menos salas, menos filmes. E menos trabalho e renda para muitas famílias.

O resgate e a reorganização da política do investimento público no setor fez com que as coisas fossem se transformando com o tempo, explica Anna. A cultura voltou a ter um ministério e isso muda tudo. Também foram retomados os investimentos no FSA (Fundo Setorial do Audiovisual), por exemplo. A SAV (Secretaria do Audiovisual) foi reformulada, um outro exemplo. E por aí vai.

Anna explica que "as leis emergenciais Paulo Gustavo e Aldir Blanc desempenharam um papel fundamental na democratização do acesso à cultura e ao audiovisual, permitindo que mais filmes nacionais fossem produzidos e exibidos". A gente lê sobre o milagre - o recorde de salas no país, mas fica sem entender qual foi o santo. E, neste caso, foram vários.

Descentralização do recurso e acesso ao cinema nacional

"Outro ponto importante", explica Anna, "foi o esforço de diversas entidades, associações e movimentos organizados da sociedade civil, que contribuíram para a mobilização e fortalecimento da indústria cinematográfica". "Tudo isso", defende a distribuidora, "resultou em uma reestruturação institucional que trouxe efeitos positivos tanto na criação e produção de filmes, quanto na ampliação do número de salas". Mais filmes, mais salas, mais trabalho.