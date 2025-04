Contra a maré, Filipe Luís critica naturalização das apostas

"Quando eu era novo, assistia à Fórmula 1 com o meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro. Hoje já não pode mais", relembrou Filipe, convidando nosso olhar para questionar se, na próxima geração, as pessoas não estarão espantadas com a naturalização que foi dada às apostas online, algo que altera tanto a dinâmica da sociedade quanto o comportamento pessoal. "Ainda não temos a real noção do que está acontecendo", disse.

Estudo da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) mostrou que, entre junho de 2023 e junho de 2024, os brasileiros botaram cerca de R$ 68 bilhões em apostas online. Um recorde. Uma coisa puxa a outra, e esse e outros estudos mostram que as apostas afetam diretamente a renda das famílias. Suas prioridades do mês. Não para por aí.

Pesquisa do Datafolha contou que 30% das pessoas que fazem apostas online têm entre 16 e 24 anos. O problema, como aponta uma reportagem de Ludimila Honorato em VivaBem, é que com esta idade a área do cérebro humano que constrói discernimento e capacidade de julgamento sobre as apostas não está plenamente formada.

Filipe Luís entende a sua responsabilidade como figura que influencia jeitos de pensar e de agir. Especialmente entre as juventudes. Por isso é tão importante registrar o que ele trouxe. Não veremos muitos outros jogadores ou dirigentes fazerem o mesmo.

"Eu já recebi várias ofertas para fazer propaganda de casas de apostas. Não faço, porque eu sei o dano que é para as pessoas que apostam, né? É um vício, é uma droga, infelizmente", afirmou.

Dos 20 clubes da primeira divisão masculina do Brasileirão, 18 têm uma empresa de apostas como patrocinadora principal da camisa. Inclusive o Flamengo. A marca estava atrás do técnico durante a entrevista. É saudável que andem assim, tão próximas?