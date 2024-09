'Passagrana': atores acreditam estar em filme, mas é um assalto. E um filme

Um terço da história contada em "Passagrana", filme brasileiro que estreou na quinta-feira (19), é contado pela sua própria história: cansados da vida de pequenos golpes pelas ruas do centro de São Paulo, quatro amigos decidem assaltar um banco. Farão isso sem que ninguém saiba que estão dentro de um crime tão ousado e arriscado. Ninguém, inclusive quem faz o assalto. Como isso é possível?

Outro terço pode ser colocado na conta de Zoinhu (Wesley Guimarães), Linguinha (Juan Queiroz), Mãodelo (Elzio Vieira) e Alãodelom (Wenry Bueno). Personagens que nos interessam logo de cara, atores que fazem você acreditar de verdade que aquelas pessoas existem, e existem mesmo. E você sai da sessão se importando com cada um, querendo saber mais sobre a vida de todos eles: viverão de qual jeito, deste roubo em diante?

Por último, "Passagrana" é uma história contada pela sua trilha sonora. Ela é o filme, também. O jeito de filmar, o jeito de montar as cenas. Há momentos que uma voz de fundo, de uma música ou apenas solta, ajuda a contar o que acontece na tela, no primeiro plano. Fazia tempo que não assistia a um filme tão bonitamente diferente. E o melhor: feito por nós, com as nossas ideias, com a nossa estética. Com o nosso jeito brasileiro de fazer cinema. "Passagrana" é dirigido pelo Ravel Cabral.