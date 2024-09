Atores de 'Passagrana' moraram juntos e foram confundidos com boy band

Os protagonistas do filme nacional "Passagrana" afirmam que foram "forçados" a morar juntos durante a gravação do filme, que aconteceu na capital paulista, mas explicam como isso ajudou na conexão entre eles dentro e fora do longa.

O que aconteceu

Wesley Guimarãs, Juan Queiroz, Wenry Bueno e Elzio Vieira deram vida a Zoinhu, Linguinha, Alãodelom e Mãodelo, quatro amigos que se cansam de aplicar pequenos golpes nas ruas do centro de São Paulo e planejam um assalto a banco. O filme é uma produção de Intro Pictures e coprodução de Star Original Productions e estreia hoje nos cinemas.

Apesar de o longa contar a história de um golpe, a amizade se sobressai na tela. E isso tem dedo do escritor e diretor longa, o também ator Ravel Cabral.