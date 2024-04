Escolas precisam transmitir o conhecimento dos povos originários do Brasil

No Brasil que inventou o mito do descobrimento, uma das coisas que urgem serem descobertas é justamente a contribuição deixada por raízes culturais profundamente milenares, potentes de saberes diversos que em seu conjunto estruturam uma filosofia que fala ao coração do ser, que incluem e integram a natureza como uma extensão da comunidade, da família e do indivíduo.

Já não é de hoje que a sociedade brasileira é convidada a ressignificar o dia 19 de Abril. Instituída erroneamente como Dia do Índio, a data foi atualizada em 2022 em um reconhecimento à contribuição dos povos originários para a sociedade brasileira como um todo.

Hoje, o Dia dos Povos Indígenas é uma data para reacender a busca pelo reconhecimento de direitos e correção das injustiças e violências históricas infligidas contra os povos originários dessas terras. Além disso, a efeméride nos provoca a discutir a valorização de seus saberes e cultura com a dimensão da real riqueza e profundidade que possuem. E, certamente, destacar a devida relevância da sua contribuição para o enfrentamento de diversas das crises sociais, ambientais e econômicas que ameaçam a sociedade contemporânea.