Botafogo dá show no segundo tempo e liquida o Peñarol

Com dois minutos no Nilton Santos o tempo fechou entre jogadores do Botafogo e do Peñarol, imitando o que havia acontecido no Recreio dos Bandeirantes e com o ônibus uruguaio ao chegar ao estádio, motivo do atraso de 15 minutos para o começo do jogo de ida da semifinal da Libertadores.

Torcedores cafajestes e valentões existem em todos os países.

Jogadores pouco profissionais são mais comuns destes lados do mundo.