Democracia brasileira perde sem a participação da juventude

Quantas vezes você já ouviu dizer que os jovens não se interessam por política? Ou até mesmo que jovens não querem saber de nada?

Os dados da pesquisa Juventudes no Brasil, realizada em 2021, mostram que 60% dos jovens entrevistados não consideram importante conversar sobre política. Mas o principal motivo apontado é a desconfiança nos partidos e nas instituições governamentais. Nas últimas eleições municipais, tivemos apenas 0,61% de prefeitos eleitos no Brasil com menos de 25 anos, e a presença de poucos jovens se repete entre os demais cargos do executivo e legislativo brasileiro.

O cenário diz mais sobre as questões complexas da política no Brasil do que sobre um desinteresse das juventudes.