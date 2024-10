Masculinidades na urna: como "ser homem" virou tema da eleição de São Paulo

O que estamos testemunhando é a tangibilização dessa disputa por espaço, que agora ultrapassa os lares, o mercado de trabalho e se manifesta de maneira inequívoca na política. De acordo com uma pesquisa feita pelo jornal britânico Financial Times, mulheres entre 18 e 30 anos são 25% mais progressistas do que os homens da mesma idade. Outro levantamento, feito nos Estados Unidos pelo Change Research, indicou que 58% das mulheres entre 18 e 34 anos se dizem politicamente progressistas ou liberais, em contraste com 37% dos homens.

Quando Boulos, Datena e Ricardo Nunes (MDB) aparecem de camisa social e blazer nas nossas telas, querem nos passar a imagem de que são homens brancos adultos, responsáveis, bem-sucedidos. Quando Marçal desafia esse status quo e insere um boné que se tornou campeão de vendas, ele usa um elemento urbano de identidade masculina para reforçar o papel de outsider político (recomendo a escuta da ótima entrevista da consultora de moda Thais Farage sobre esse assunto, no podcast Café da Manhã).

Faz parte do jogo. O problema, a meu ver, é que os debates e encenações têm se limitado às fórmulas e formatos, e sequer arranham alguns dos temas realmente urgentes sobre masculinidades.

Como esses candidatos vão combater o crescente índice de feminicídios na cidade? Têm alguma proposta para evitar as estatísticas de mortes no trânsito, composta em sua maioria por homens? Como vamos ensinar aos meninos e jovens de São Paulo que existem outros modelos de masculinidades possíveis?

A ausência de discussões sobre temas como masculinidades negras, de homens GBT ou de homens com deficiência em meio a uma série de reproduções do que há de mais hegemônico no patriarcado diz muito. Se as pautas não passarem rapidamente a endereçar temas que levem os homens a perceberem outras perspectivas e a se tornarem de fato aliados na busca por equidade de gênero, corremos o risco de popularizar as discussões sobre o masculino, sem de fato mudar os impactos produzidos pelos homens no mundo.

*Ismael dos Anjos é jornalista e mestre em fotografia, atua como consultor sobre masculinidades, equidade de gênero e raça. Cofundador do Instituto de Defesa da População Negra, coordenou o projeto "O Silêncio dos Homens", pesquisa e documentário que abordam as construções sociais dos homens no Brasil e dirigiu o premiado curta "Origens" para o UOL.