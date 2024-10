Estruturar políticas para a infância pode transformar as cidades

Mais de 90% dos municípios do país já conhecem seu próximo gestor ou gestora, e suas equipes estão trabalhando para iniciar o ano com planos estruturados para os primeiros 100 dias de governo. Este é o momento de lembrar a todos, eleitos ou ainda em campanha, o que diz a Constituição Federal, em seu artigo 227, e indica o Marco Legal da Primeira Infância: a criança é prioridade absoluta. E a primeira infância, período que vai até os 6 anos, deve ser a prioridade dentro da prioridade. E isso deve estar refletido nos planos dos novos governos.

Mais do que uma obrigação legal, priorizar as crianças é um imperativo ético. A primeira infância é o momento em que os bebês e as crianças mais dependem dos adultos e, ao mesmo tempo, é a fase mais promissora de todo o seu desenvolvimento. Nesse período, o cérebro da criança atinge a sua máxima potência e, por isso, tudo é assimilado rapidamente. No entanto, este não é um processo automático. Esse desenvolvimento depende do que acontece no entorno da criança, dos estímulos e das interações dela com o meio. Cuidados adequados e afeto o fortalecem, enquanto sua ausência pode prejudicá-lo significativamente. Tanto as perdas quanto os ganhos dessa fase têm consequências ao longo da vida.

Por isso, cuidar desse início é zelar também pelo adulto e cidadão que essa criança se tornará. Para uma sociedade saudável, é preciso proteger as infâncias de forma integral: com saúde, nutrição, educação, convívio social e não exposição a violências. A boa notícia é que a maioria dos atendimentos necessários para apoiar esse desenvolvimento já está presente nos municípios, com profissionais e estruturas existentes. Isso significa que os novos prefeitos e prefeitas podem mudar a história das crianças de suas regiões - especialmente as mais pobres. E eles não estão sozinhos nisso.