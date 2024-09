Dia da Amazônia: bioeconomia é ferramenta para reduzir desigualdades

Na presidência do G20, o Brasil está promovendo na agenda das maiores economias do mundo uma ampla discussão sobre o papel da bioeconomia na redução das desigualdades e no combate à pobreza. Em junho deste ano, o país lançou a Estratégia Nacional de Bioeconomia, destacando as áreas essenciais para o desenvolvimento sustentável, como o manejo florestal produtivo que não compromete os recursos naturais, com foco em SAFs (Sistemas Agroflorestais) e na integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF). A bioeconomia é a estrela da vez e a Amazônia é o locus onde o tema mais merece atenção.

No relatório 'State of the Global Bioeconomy', o Fórum Mundial de Bioeconomia estimou que o setor possui um valor total de US$ 4 trilhões. Segundo uma pesquisa do Henderson Institute do Boston Consulting Group, esse valor pode alcançar US$ 30 trilhões até 2050. Contudo, o estudo "Oportunidades para Exportação de Produtos Compatíveis com a Floresta na Amazônia Brasileira", do projeto Amazônia 2030, revela que a realidade brasileira ainda está distante dessas perspectivas. Entre 2017 e 2019, os empreendimentos na Amazônia exportaram 64 produtos oriundos de extrativismo florestal não-madeireiro, sistemas agroflorestais, pesca e hortifruticultura, gerando uma receita anual de US$ 298 milhões, representando apenas 0,17% do mercado global.

Nos últimos anos, a iniciativa privada, filantropia, fundos de investimento, instituições financeiras multilaterais e organizações da sociedade civil têm impulsionado o ecossistema de inovação para o desenvolvimento da bioeconomia no Brasil. Diversos programas de financiamento e aceleração de negócios foram criados, investimentos em pesquisa e desenvolvimento foram ampliados e práticas sustentáveis e cadeias da sociobiodiversidade foram fortalecidas. A Estratégia Nacional de Bioeconomia também contempla o fortalecimento das cadeias produtivas de comunidades tradicionais, focando no impacto socioeconômico positivo.