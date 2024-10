Antonio Cicero: quando o coração luta pela dignidade

Dentre muitas decisões, a de escolher quando o coração deve parar, definitivamente está longe de ser uma mera opção. Mas quando alguém põe a atitude em prática, como fez o poeta e compositor Antonio Cicero, ajuda a desmistificar o tema e a colocá-lo na roda.

Em sua carta de despedida, comovente, o imortal da Academia Brasileira de Letras foi simples e direto: escolheu pela não continuidade de vida em que perderia não só as memórias dos seus, mas sobretudo, de si. Submetido a remédios e tratamentos que também, aos poucos, significariam uma espécie de morte. Algo que, na maioria dos casos, violenta não somente quem está enfermo, como todos à volta. "Ainda estou lúcido bastante para reconhecer minha terrível situação'', traz um dos trechos da despedida.

Cicero fez um procedimento de morte assistida na Suíça nesta quarta-feira (23). A legislação do país permite a prática, chamada por alguns de "boa morte", com uma condição: não ser feita por razões "egoístas". Segundo a "Swissinfo", suicídios assistidos são cerca de 1,5% das 67 mil mortes registradas em média no país a cada ano.