Você cita seu filho no currículo? Eu cito e te conto o porquê

Percebi que essa inclusão de filhos no LinkedIn tem se tornado mais comum, especialmente entre mães. Investiguei a prática e conversei com profissionais de diferentes áreas para entender suas motivações. Jornalistas políticos, por exemplo, evitam mencionar filhos por motivos de segurança. Professoras optam por não expor seus filhos para protegê-los de bullying. Líderes podem ser "mal vistas" pelo mercado. Notem: o medo de algo acontecer com a carreira ou com as crianças é primordialmente o fator de decisão, não o desejo.

A inclusão de filhos nos perfis profissionais, mesmo que discreta, provoca reflexões sobre o equilíbrio entre maternidade e trabalho. Perguntei também a uma inteligência artificial se deveria ou não mencionar a maternidade no currículo. A resposta depende de como faço a pergunta, o que demonstra a complexidade do tema. "Você acha que eu devo colocar que sou mãe no currículo?" e "Você acha que eu não devo colocar que sou mãe no currículo?" geram resultados diferentes - faça você mesmo o teste na sua ferramenta de inteligência artificial preferida.

Esse debate atinge majoritariamente as maternidades. As mães ainda são questionadas sobre disponibilidade, comprometimento e qualidade no trabalho. As maternidades (solo, adotivas, da periferia ou do centro), ensinam habilidades inestimáveis. Um exemplo que tende a ser universal é a melhoria da gestão do tempo - imprescindível para equilibrar demandas pessoais e profissionais.

Reconheço que meu posicionamento vem de um lugar de privilégio. Nem todas as pessoas têm a liberdade de assumir essa postura sem medo de perderem seus empregos. Para trabalhadoras como empregadas domésticas, atendentes ou operadoras de telemarketing, priorizar a maternidade pode significar a perda de um trabalho. Esse direito ainda está intimamente ligado ao CEP, à origem e à cor de pele dessas mães.

Essa ação, eu sei, não resolve a questão estruturalmente. O mercado de trabalho precisa evoluir para aceitar e criar ambientes mais favoráveis para pais, especialmente mães, que desempenham o papel de cuidadores. Esse movimento deve vir de quem tem poder de decisão: diretorias, lideranças executivas e conselhos. Precisamos de melhores políticas de parentalidade, tanto no setor público quanto no privado, empresas, organizações não governamentais e serviço público.

Organizações e empresas têm tratado a partir de muitas lentes esse tema. A Coalizão Licença Paternidade - CoPai é uma aliança formada por indivíduos, empresas e instituições que compartilham a visão de estender a licença-paternidade de forma remunerada e obrigatória no Brasil. Filhos no Currículo, Maternidade nas Empresas, B2Mamy, 4Daddy prestam consultoria para organizações e empresas que queiram contemplar esse aspecto dentro de suas estruturas.