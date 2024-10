No apagar das luzes, o poeta protagoniza e versa a própria morte

O escritor Antonio Cícero, 79, morreu por eutanásia. Sofrendo de Parkinson, escolheu fechar as cortinas de sua vida na Suíça de forma legal, legítima e digna. Deixou uma carta aos amigos explicando a decisão e relatando os sofrimentos que a doença estavam causando.

Não sabemos falar da morte ainda que ela seja uma inevitabilidade. Não falamos e, quando ela nos pega de surpresa, tampouco temos ferramentas para lidar com ela. Mas talvez os poetas estejam mais preparados do que os demais. Afinal, na vida, são eles que vão caminhando à frente, com suas lanternas e deixando pegadas para quem souber enxergá-las.

Conheci a obra de Antonio Cícero através da música de sua irmã, Marina Lima. Durante duas entrevistas que fiz com ela para a revista Trip e para a revista Tpm, Marina me falou de como ela e o irmão começaram a compor ainda adolescentes em Nova York, para onde se mudaram com o pai e com a mãe.