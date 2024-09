Opinião: proteção da natureza é um dever espiritual e moral

A consciência da crise já chegou para a maioria da população. E ela tem evoluído com rapidez no interior nas nossas comunidades de fé. Não poderia ser diferente: A natureza, em suas múltiplas formas, é um elemento central em nossas práticas espirituais e na expressão de fé de nossas comunidades. Através da criação divina encontramos o sagrado nas florestas, nos rios, nos diversos elementos da natureza, nos animais, nas pessoas. Ao testemunharmos a destruição de ecossistemas essenciais, sentimos que não apenas a natureza está sendo violada, mas também os princípios espirituais que guiam nossas vidas. A proteção da natureza não é apenas uma questão ambiental, mas um dever espiritual e moral.

Aqueles que veem e reconhecem o ambiente como parte intrínseca da sua espiritualidade percebem que uma civilização baseada no consumo desenfreado e na ganância do lucro imediato destina-se ao abismo. Como líderes religiosos, estamos comprometidos em acolher e cuidar daqueles que sofrem as consequências dessas catástrofes, mas também em prevenir através da proteção do meio ambiente.

Nossas comunidades, no interior do país ou nas periferias das grandes cidades, sofreram com as grandes enchentes, temporais e deslizamentos de terra. Agora sofrem com a seca e a fumaça das queimadas e incêndios. Veem que há fortes indícios de ações criminosas provocando ou agravando esses extremos. E sabem que o modo de mitigar as consequências desses desastres é restaurar os ecossistemas devastados e conservar ao máximo as florestas.

Infelizmente, esse aumento de consciência parece estar sendo silenciado por um noticiário que privilegia as chamadas "questões morais" e outras pautas propícias à exploração política e à manipulação das opiniões. E nem todos os governos e parlamentares incluem o meio ambiente e as mudanças climáticas em seus compromissos e programas de trabalho.

Reconhecemos o grande esforço que tem sido feito pelo governo federal, com alguns resultados significativos, como a redução do desmatamento na Amazônia. Ainda assim, ações mais profundas e abrangentes são necessárias, para acelerar a transição ecológica e ampliar a contribuição do Brasil, especialmente com vistas a melhores resultados na COP30, em Belém.

Um dos setores estratégicos para o desempenho do Brasil e a manutenção de sua credibilidade é o da produção de energia. Muito tem se falado das vantagens do Brasil na transição energética. Mas não reconhecemos essa transição na atual política de expansão da exploração de petróleo.