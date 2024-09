Opinião: qual é o limite da diversidade nas empresas?

Enquanto as empresas destacam a diversidade em seus ambientes corporativos, muitas pessoas em cargos menos visíveis podem nem ter a oportunidade de compreender o verdadeiro significado desta palavra. A "diversidade de escritório" muitas vezes oculta a falta de representatividade em outras áreas da organização.

O título deste artigo é um questionamento: "Qual é o limite da diversidade?". A intenção é entender até onde limitamos a nossa própria noção acerca deste conceito. A verdadeira diversidade não se limita a contar pessoas, mas sim a garantir que todas as pessoas sejam valorizadas. A diversidade só existe de fato quando é acompanhada de inclusão. Como superamos esse impasse?

Primeiramente, é fundamental entender que o trabalho em diversidade e inclusão não é assistencialismo, mas sim um processo contínuo que demanda engajamento constante e que deve abranger todas as áreas das organizações.

Superar o impasse exige investimentos financeiros, educacionais e em políticas públicas, com o poder público desempenhando um papel importante ao promover políticas que incentivem a inclusão em todos os setores da sociedade. Dentro das organizações, as lideranças têm uma responsabilidade significativa de servir como exemplos e engajar ativamente. Isso inclui criar grupos de discussão com pessoas sub-representadas e compreender as necessidades específicas de cada grupo.

A diversidade de talentos existe. O verdadeiro desafio está na falta de espaço para que esses talentos se destacarem. Diversidade e inclusão não significam baixar a régua, mas sim ressignificar o que consideramos talento, que não deve estar limitado ao tipo de faculdade cursada.

Hoje, não há mais um conflito entre lucro e diversidade; ambos podem e devem coexistir. Diversidade gera valor para as empresas, como comprovado por diversos relatórios, incluindo os da Kantar e da McKinsey. Para isso, é essencial construir ambientes seguros onde as pessoas se sintam à vontade para oferecer o melhor de si. Ambientes inseguros impactam negativamente a autoestima, a produtividade e a qualidade do trabalho.