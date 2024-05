Na capital da soja, agronegócio revela seu apartheid

Os 167 bilhões de dólares que entram na balança comercial brasileira para comprar tanta soja são fundamentais para a nossa economia: colaboram para o crescimento do PIB e para a estabilização do real diante do dólar.

Na perspectiva local, o dinheiro do agronegócio impôs uma revolução para os municípios do centro-norte do Mato Grosso. O PIB per capita de Sorriso, por exemplo, saltou de R$ 27.583,96 em 2010 para R$ 98.309,14 em 2020, e em 2021 chegou a R$ 131.899,11 - em um período no qual a população da cidade quase dobrou, de 66.521 para 110.635 no último censo, em 2022.

Em uma região do Brasil onde a riqueza vem do que a terra dá, quem não tem terra faz o quê? Essa é a pergunta que um enorme contingente de moradores de Sorriso se faz - de acordo com dados do Cadastro Único, cerca de 30% da população vive em situação de vulnerabilidade social. A região, de acordo com Atlas do Espaço Rural Brasileiro, é a de maior concentração de terras de todo o país. E quem luta por terra vive na pele uma outra face do apartheid social imposto pelo agro.

Município de Sorriso (MT) é o maior produtor de soja do Brasil Imagem: Fellipe Abreu/Mongabay

Assentamento Alvorecer: "Querem encurralar a gente"

Há mais de duas décadas, Milton e Eva Batista vivem de forma itinerante pelos municípios do centro-norte de Mato Grosso. A casa recém-construída dentro do Assentamento Alvorecer é a quinta moradia da família no período - todas as anteriores foram demolidas por caminhões e tratores em ações de reintegração de posse.