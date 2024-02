Polo turístico em João Pessoa desmata 47 hectares de Mata Atlântica

A Mongabay tentou contato direto com o superintendente da Sudema (Superintendência de Administração do Meio Ambiente), mas só foi permitido com a assessoria de comunicação. De acordo com a assessoria, "foi realizado o cercamento nos pontos mais críticos do Parque das Trilhas e a Sudema está avaliando a necessidade de ampliá-lo" e que "o plano de manejo deverá ser apresentado ao público em fevereiro".

Imagem aérea do Polo Turístico de Cabo Branco em 19/01/2008, antes da construção do Centro de Convenções; à direita, em 22/01/2024 Imagem: Imagens: Programa Copernicus/Google Earth.

João Medeiros explica que a Lei da Mata Atlântica é objetiva em relação à supressão de vegetação. "As autorizações devem ser de acordo com a tipificação do remanescente — primário ou secundário". Ele explica que, nas áreas litorâneas, é comum ver estudos com a classificação errada da vegetação.

"A vegetação litorânea pode ter porte pequeno, ser herbácea ou subarbustiva. Se aproveitam da aparência rala da vegetação e reduzem a vegetação primária à secundária em estágio inicial de regeneração para enquadrar no que é mais flexível de acordo com a lei", diz o coordenador da RMA.

O último estudo foi feito em 2017 e classifica a vegetação da área do polo turístico como secundária em estágios inicial e secundário de regeneração. Félix afirma que, para a supressão da vegetação, "existe a necessidade da anuência do Ibama, órgão que não apresentou oposição ao empreendimento. Por isso nós solicitamos uma perícia própria do MPF para entendermos se a supressão está adequada".

A reportagem tentou contato com o Ibama por telefone e e-mail e não obteve retorno. No sistema do instituto, disponível para consulta, não consta nenhuma autorização para o polo.