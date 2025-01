"Segurança alimentar é o desafio da humanidade", diz VP da PepsiCo

A gigante do setor lançou no ano passado o arroz de aveia Quaker, produto que tem 100% do lucro revertido para o combate à fome, em parceria com a Instituição Social Amigos do Bem que atua no semiárido nordestino. O lançamento integra uma das estratégias ESG da PepsiCo, chamada PepsiCo Positive, que tem como meta aumentar, globalmente, o acesso a alimentos nutritivos para 50 milhões de pessoas até 2030.

Para a companhia, as metas sociais devem estar atreladas a práticas do que chama de "agricultura positiva", que incluem desde melhorar os meios de subsistência de mais de 250 mil pessoas em comunidades agrícolas em todo o mundo como também a preservação dos recursos naturais: no Brasil, por exemplo, 100% das batatas fornecidas para a companhia já são de origem sustentável, baseados nos pilares econômico, social e ambiental.

A PepsiCo anunciou também a substituição de combustíveis fósseis por gás biometano na sua maior fábrica, em Itu (SP), onde são produzidos conhecidos snacks como Lay's, Cheetos e Doritos - ali foi instalada uma estação de abastecimento de biometano capaz de atender até 100% a demanda de gás para cozimento, fritadeiras, fornos e caldeiras de água da fábrica, totalizando aproximadamente 15 mil metros cúbicos por dia. "Produzir um Doritos no Brasil emite menos carbono do que produzir o mesmo Doritos em qualquer outra parte do mundo porque aqui a matriz energética é limpa", lembra a VP da PepsiCo.

Nomeada pela Bloomberg Línea uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina, a executiva já fez parte do Conselho de Administração no Pacto Global da ONU, da Abbi (Associação Brasileira de Bioinovação) e do Conselho da Abia (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos). Leia a seguir a entrevista exclusiva de Suelma Rosa à coluna Negócios Sustentáveis.

***

Ecoa: Mais de 2 bilhões de pessoas no mundo enfrentam a fome e a insegurança alimentar - e este número tende a subir. Qual o papel de uma gigante de alimentos diante deste cenário?