"Mineração está em tudo: inclusive no seu celular", diz VP da Vale

"Brumadinho foi um grande ponto de inflexão na vida da Vale. Com certeza esta empresa nunca mais foi a mesma", diz Malu.

Na entrevista a seguir, a executiva conta um pouco dos projetos ESG desta gigante, que é hoje a maior produtora de minério de ferro e níquel do mundo, da conservação na Amazônia, dos compromissos firmados e de como a tragédia de Brumadinho veio para abrir os olhos da companhia.

***

Ecoa: A mineração é uma atividade economicamente essencial, porém é polêmica do ponto de vista ambiental. Você concorda?

Malu Paiva: As pessoas que brigam com a mineração são as mesmas que são incapazes de viver sem um celular. Você sabe quantos minerais estão presentes no celular? Dezenas. Os minérios são essenciais para o cotidiano de todos nós. Estão em tudo: nas panelas em que cozinhamos, nos fogões, geladeiras, equipamentos aéreos, até nos esportes, nas barras de futebol. Em tudo. Então, um primeiro ponto é que precisamos nos aproximar da sociedade. E o principal debate não é por que existimos e sim como existimos. Devemos fazer uma mineração melhor e não acabar com ela.

Ecoa: Isso é possível?

Malu Paiva: Sem dúvida. Nós somos os primeiros interessados na preservação porque dependemos da natureza. Não temos opção: vamos explorar onde estão os minérios. E precisamos que a área seja preservada, é interesse do nosso negócio. É por isso que investimos tanto em preservação: somos hoje responsáveis pela conservação de 800 mil hectares dentro da Amazônia, em Carajás - isso dá cinco cidades do tamanho de Londres. Usamos menos de 3% do território para produzir 60% do minério de ferro da melhor qualidade que a Vale tem. Então, a conclusão é clara: ao trabalhar de maneira responsável, você preserva o ambiente, gera desenvolvimento, e extrai o melhor produto. A área que a gente preserva é totalmente conservada - e tudo ao redor foi desmatado.

Ecoa: Então vocês estão sozinhos neste trabalho?

Malu Paiva: Ninguém faz nada sozinho. Uma mineração responsável significa honrar nossa presença na Amazônia. Para isso preciso de parcerias. Primeiro, temos parceria com indígenas, os verdadeiros guardiões da floresta. Tem também o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). O Fundo Vale já apoiou 35 iniciativas de impacto positivo e participou de quatro redes e alianças pela Amazônia, impactando 17 cadeias produtivas e beneficiando, direta e indiretamente, mais de 41 mil pessoas. Ao longo de 15 anos, a organização já investiu R$ 360 milhões na Amazônia e em outros biomas brasileiros, como o Cerrado, apoiando 120 iniciativas e 340 empreendimentos de impacto que promovem uma economia sustentável, justa e inclusiva. Ainda falando em Amazônia, temos o Instituto Tecnológico Vale Desenvolvimento Sustentável, instituição sem fins lucrativos mantida pela Vale, que atua como centro de pesquisa multidisciplinar. Estamos desenvolvendo, por exemplo, trabalhos com espécies em extinção e melhores mudas de cacau para se tornarem fonte de renda para a região. Tudo isso é parceria.