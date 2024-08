Pacto Global da ONU quer mais saúde mental nas empresas até 2030

Leia mais aqui.

Píer flutuante vai ajudar navegação durante seca no Amazonas

As águas do rio Amazonas estão descendo cada vez mais rápido. De forma preocupante, o maior e mais caudaloso rio do mundo tem baixado cerca de 18 a 20 centímetros por dia. Autoridades já soaram o alerta e preveem a possibilidade de um período de seca histórico nos próximos meses.

Com a estiagem chegando meses antes do período previsto - em geral, ela acontece a partir de outubro -, a navegação, principal transporte de cargas utilizado na região, fica restrito, prejudicando com gravidade a economia. Para minimizar estes impactos, a Norcoast, empresa brasileira de navegação costeira, anunciou uma solução criativa: a instalação de um píer gigante na região de Itacoatiara (AM), que deve mitigar o problema.

O píer flutuante de 240 metros de comprimento e 24 metros de largura deverá ficar posicionado antes de dois pontos considerados críticos no rio Amazonas (Tabocal e Enseada do Rio Madeira), que, na época de estiagem, não têm profundidade suficiente para a passagem dos navios. As embarcações deverão atracar no píer, onde três guindastes, com braços de 64 metros, farão a retirada dos contêineres e os posicionarão em balsas para que sigam viagem.

"Esperamos desde o ano passado uma resposta do governo para dragagem dos rios que não aconteceu. Como o cenário é pessimista, com eventos extremos previstos, montamos uma operação de guerra. É uma solução de emergência para estancar a crise, mas sabemos que isso não vai resolvê-la definitivamente", afirma Gustavo Paschoa, CEO da Norcoast.