Diretora do Pacto Global aponta: comunicação pode afetar saúde mental

Ecoa: Como este líder faz isso?

Adriana Alves: Em primeiro lugar, melhorando a comunicação, que não dá para seguir como está. E com inclusão, diversidade. É importante olhar para o Brasil com suas especificidades: somos um dos países mais ansiosos do mundo, com o maior índice de turnover (rotatividade empresarial) do planeta. Quem é o brasileiro dentro das instituições? Temos muitas camadas para serem vistas, como questões raciais e de gênero. Precisamos trazer estes recortes. Pessoas com deficiência e mulheres são as mais impactadas em saúde mental.

Ecoa: Saúde mental e diversidade andam juntas?

Adriana Alves: Sim. O Pacto Global vem falando de diversidade nas empresas há quase 4 anos, usando situações pontuais que ocorreram no mundo, como a morte de George Floyd, por exemplo. Os avanços estão acontecendo bem devagar. Divulgamos junto com o CEERT, neste mês, os primeiros dados da pesquisa sobre as ações relacionadas às áreas de Diversidade, Equidade e Inclusão das empresas brasileiras. Para quase 94% das empresas pesquisadas, os investimentos em diversidade, equidade e inclusão aumentaram ou ficaram no mesmo patamar em 2023. A pesquisa mostra que ainda é um desafio promover o engajamento das altas lideranças nas empresas e aponta para a dificuldade de trazer essas pessoas para um debate crítico sobre equidade racial. Outro ponto que o estudo revela é que a promoção para pessoas negras nessas corporações segue a passos lentos. Então o papel do Pacto é seguir como agente desta transformação. Kofi Annan dizia que não vai andar só com os anjos e sim com quem ele precisa transformar.

Ecoa: Quem são as pessoas mais beneficiadas nas políticas de diversidade das empresas?

Adriana Alves: As mulheres brancas. É quase um drible quando a gente fala de diversidade. O gargalo é olhar para pessoas negras e com deficiência. E aqui estou falando de mim: sou uma mulher negra que veio da zona leste de São Paulo. Tive uma trajetória solitária de estar em lugares em que negros não tinham nenhuma representatividade. Fui abrindo portas. Por isso é preciso ter conversas com quem nunca ouviu essas histórias. É assim que trazemos as lideranças para perto. Se a nossa comunicação não chega em quem vai transformar, não adianta. É o papel do Pacto, é o meu papel. Costumo dizer assim: Vou falar sobre assuntos que vão doer, mas são necessários.