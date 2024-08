Além da caridade: voluntariado empresarial se torna estratégia ESG

Esta reportagem faz parte da newsletter "Negócios Sustentáveis". Inscreva-se para receber gratuitamente no seu email toda segunda-feira.

No dia 28 de agosto, em que o país comemora o Dia Nacional do Voluntariado, o aumento do número de ações sociais promovidas pelas organizações - assim como o engajamento dos colaboradores - chama a atenção. Mais do que ações isoladas estimuladas apenas pela solidariedade, o voluntariado corporativo se estruturou e hoje é considerado uma das principais ferramentas de negócios atreladas ao ESG das companhias.

De acordo com o último levantamento realizado pelo CBVE (Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial), os programas de voluntariado nas empresas aumentaram 35% desde 2021. Segundo Gislaine Catanzaro, coordenadora da Secretaria Executiva do CBVE, 100% das empresas associadas possuem hoje um orçamento dedicado ao voluntariado e estas iniciativas mobilizam pelo menos 20% do quadro de colaboradores. Entre 2021 e 2023 o investimento total destas empresas foi de cerca de R$ 16 milhões.